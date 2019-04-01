В Ростовской области к 14 годам приговорили мужчину, который убил 10-месячного сына
В Белокалитвинском районе вынесли приговор 33-летнему местному жителю, которого признали виновным в избиении супруги и убийстве 10-месячного сына.
- Установлено, что в марте прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства, нанес своему сыну множество ударов в голову и туловище, - пояснили в региональном следкоме. - В результате полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия.
На два месяца раньше глава семьи жестоко избил свою супругу кочергой, сломав ей левую руку в области локтя.
Ближайшие 14 лет и шесть месяцев мужчина будет находиться в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU