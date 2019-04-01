В Ростовской области к 14 годам приговорили мужчину, который убил 10-месячного сына

СЕГОДНЯ 18:06 2019-04-01T18:06:43+03:00

Ребенок был «виновен» в том, что плакал

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В Белокалитвинском районе вынесли приговор 33-летнему местному жителю, которого признали виновным в избиении супруги и убийстве 10-месячного сына.

- Установлено, что в марте прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства, нанес своему сыну множество ударов в голову и туловище, - пояснили в региональном следкоме. - В результате полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия.

На два месяца раньше глава семьи жестоко избил свою супругу кочергой, сломав ей левую руку в области локтя.

Ближайшие 14 лет и шесть месяцев мужчина будет находиться в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU