Под Ростовом у переезда нашли боеприпас

СЕГОДНЯ 18:13 2019-04-01T18:13:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Под Ростовом во время работ нашли старый снаряд. Как сообщили в Росгвардии, боеприпас находился в земле рядом с железнодорожным переездом.

- В дежурную часть поступило сообщение о подозрительном предмете, обнаруженном местными жителями близ города Шахты, - пояснили в ведомстве. - Находка была похожа на старый крупнокалиберный боеприпас.

Прибывшие на место сотрудники инженерно-технической группы новочеркасского ОМОН обследовали предмет и установили, что это артиллерийский бронебойный снаряд калибра 76 мм времен Великой Отечественной войны. Боеприпас в состоянии сильной коррозии с поврежденным взрывателем представлял опасность для окружающих, потому до приезда саперов место обнаружения взято под охрану.

ИСТОЧНИК KP.RU