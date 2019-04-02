2019-04-02T09:31:35+03:00
Общество

В Ростовской области произошла авария с участием 17 человек

На трассе М-4 «Дон» столкнулись иномарка и микроавтобус
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
На трассе М-4 «Дон» столкнулись иномарка и микроавтобус. Фото: Ростовская областная поисково-спасательная служба.На трассе М-4 «Дон» столкнулись иномарка и микроавтобус. Фото: Ростовская областная поисково-спасательная служба.
Изменить размер текста:

В понедельник, 1 апреля, под Новочеркасском на трассе М-4 «Дон» случилась авария с участием иномарки и микроавтобуса, в котором находились 15 человек. Известно, что это был заказной рейс, а не ехавшее по общественному маршруту транспортное средство.

Помогать людям выбираться из искореженных машин помогали спасатели. В Ростовской областной поисково-спасательной службе рассказали, что вызов поступил около 19:21.

Помогать людям выбираться из искореженных машин помогали спасатели. Фото: Ростовская областная поисково-спасательная служба.

Помогать людям выбираться из искореженных машин помогали спасатели. Фото: Ростовская областная поисково-спасательная служба.

По предварительным данным не смогли разъехаться легковушка Chevrolet Cruze и микроавтобус Mercedes-Benz. В общей сложности, участниками аварии стали 17 человек.

- Спасатели при помощи специального гидравлического аварийно-спасательного инструмента разблокировали водительскую дверь легкового авто, - рассказали в ведомстве, - и извлекли из аварийного транспортного средства пострадавшего водителя и его пассажира, и передали их медикам. За помощью к врачам обратился также один из пассажиров микроавтобуса.

На машине скорой помощи их доставили в ближайшую больницу. По факту аварии проводится проверка, во время которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего.

В общей сложности участниками аварии стали 17 человек. Фото: Ростовская областная поисково-спасательная служба.

В общей сложности участниками аварии стали 17 человек. Фото: Ростовская областная поисково-спасательная служба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Ночной дозор": над Ростовом-на-Дону образовалась белая воронка
Проезд к маяку в Мержаново скоро станет платным
Олимпиаду по программированию среди студентов проведет один из крупнейших производителей боевой авиации
В Ростове-на-Дону в первую неделю апреля обещают дожди и похолодание
Ростовская область потратит 1,2 млрд рублей на реконструкцию дороги к местной АЭС
Под Ростовом у переезда нашли боеприпас
В Ростовской области к 14 годам приговорили мужчину, который убил 10-месячного сына
«Вылитая Джоли»: Футболист Дмитрий Тарасов опубликовал семейное фото с третьей супругой
«Береги себя, Влада!»: «Русская русалка» Влада Чигирева показала и рассказала о секретах идеального шпагата
«Как Вам образ?»: «Миссис Россия» Полина Диброва нарядила мужа в халат и тюбетейку
Почти пять тысяч новобранцев из Ростовской области встанут в строй в весенний призыв-2019
Ростовская АЭС перевыполнила планы по выработке электроэнергии за март и первое полугодие 2019 года
«Богемный шик 70-х»: Поклонники обсуждают модный образ «Мисс Интерконтиненталь» Валентины Расуловой
«Детка, ты космос»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала зажигательное фото в миниюбке
Гордума Ростова-на-Дону отметила свой 25-летний юбилей
В Ростовской области задержали фуру с сомнительным медом
В Ростове-на-Дону у мужчины за долг в миллион рублей прямо на дороге забрали авто
В Совет российского союза ректоров вошла врио ректора ЮФУ Инна Шевченко
«Неделя науки-2019»: В ЮФУ проходит студенческая научная конференция
«Когда я родилась, папа не поверил»: Поклонники поделились с Викторией Лопыревой шутками на 1 апреля
Отключение света 2 апреля 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
Донские поисковики отправили ходатайство в Союз ветеранов России о награждении Нины Калиниченко посмертно
В Ростовской области число заболевших корью увеличилось вдвое
В Ростове-на-Дону во время субботника вывезли 833 тонны мусора
На проспекте Стачки большегруз спровоцировал большую пробку