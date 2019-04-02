В Ростовской области произошла авария с участием 17 человек

СЕГОДНЯ 09:31 2019-04-02T09:31:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 1 апреля, под Новочеркасском на трассе М-4 «Дон» случилась авария с участием иномарки и микроавтобуса, в котором находились 15 человек. Известно, что это был заказной рейс, а не ехавшее по общественному маршруту транспортное средство.

Помогать людям выбираться из искореженных машин помогали спасатели. В Ростовской областной поисково-спасательной службе рассказали, что вызов поступил около 19:21.

Помогать людям выбираться из искореженных машин помогали спасатели. Фото: Ростовская областная поисково-спасательная служба.

По предварительным данным не смогли разъехаться легковушка Chevrolet Cruze и микроавтобус Mercedes-Benz. В общей сложности, участниками аварии стали 17 человек.

- Спасатели при помощи специального гидравлического аварийно-спасательного инструмента разблокировали водительскую дверь легкового авто, - рассказали в ведомстве, - и извлекли из аварийного транспортного средства пострадавшего водителя и его пассажира, и передали их медикам. За помощью к врачам обратился также один из пассажиров микроавтобуса.

На машине скорой помощи их доставили в ближайшую больницу. По факту аварии проводится проверка, во время которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего.

В общей сложности участниками аварии стали 17 человек. Фото: Ростовская областная поисково-спасательная служба.

ИСТОЧНИК KP.RU