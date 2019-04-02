Ростовская область потратит 1,2 млрд рублей на реконструкцию дороги к местной АЭС

СЕГОДНЯ 10:07 2019-04-02T10:14:42+03:00

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На сайте госзакупок появился аукцион от министерства транспорта Ростовской области. Ведомство ищет подрядчика для реконструкции дороги, ведущей из Волгодонск к Ростовской атомной станции. Региональные чиновники готовы выделить на этот объект более 1,2 миллиарда рублей.

Известно, что широкая магистраль, о которой идет речь, довольно старая. Ее построили еще в 70-ых годах и с тех пор ни разу не реконструировали. Местные жители не раз жаловались на состояние проезжей части. Проект восстановления дороги начали разрабатывать еще в 2017 году.

Победителя аукциона определят 26 апреля. Подрядчик должен будет завершить все работы (в том числе нанесение разметки, установку дорожных знаков и организацию наружного освещения) до 15 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU