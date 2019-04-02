В Ростове-на-Дону в первую неделю апреля обещают дожди и похолодание

СЕГОДНЯ 10:21 2019-04-02T10:21:18+03:00

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В Ростове-на-Дону в первую неделю апреля метеорологи обещают дожди и похолодание. Еще в начале недели - 1 и 2 апреля, столбики уличных термометров пока на отметке в плюс 14 градусов. Но уже на следующий день - если верить прогнозам синоптиков, дневная температура упадет почти в два раза. На дворе будет до плюс семи градусов, весь день будет идти дождь.

В четверг, 4 апреля, на один градус теплее - восемь градусов со знаком плюс и также возможны осадки. А вот в пятницу, 5 апреля, уже до 11 градусов тепла.

Облачно будет и в выходные, 6-7 апреля, температура воздуха от десяти до 17 градусов тепла. Правда, в воскресенье, 7 апреля, поднимется ветер - его скорость временами будет составлять 13 метров в секунду. Все дни атмосферное давление выше нормы - до 759 миллиметров ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU