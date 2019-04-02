Олимпиаду по программированию среди студентов проведет один из крупнейших производителей боевой авиации

СЕГОДНЯ 10:22 2019-04-02T10:22:27+03:00

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Учащихся Инженерно-технологической академии ЮФУ смогут принять участие в Олимпиаде по программированию. Ее проведет ПАО «Компания «Сухой» совместно с Южным федеральным университетом. Представитель проведет презентацию и расскажет об условиях проведения Олимпиады. В ней смогут принять участие студенты старших курсов бакалавриата и специалитета, а также магистратуры и аспирантуры.

Как рассказали в вузе, Олимпиада состоит из двух этапов. Первый - письменный, который предусматривает ответы на вопросы. Второй - выполнение заданий с использованием компьютера. На всю работу выделяется три часа. При этом задания проверяют не только уровень владения языком С, но и умение строить алгоритм программы. Регистрация участников проводится заранее. А их сбор состоится 10 апреля в 09:30.

Напомним, ПАО «Компания «Сухой» один из крупнейших производителей боевой авиации.

Перечень работ включает широкий спектр задач от проектирования архитектуры сложных глубоко интегрированных комплексов до разработки драйверов авиационных интерфейсов.

Подразделение занимает ведущие позиции в разработке авионики как военных, так и гражданских самолетов.

КОНКРЕТНО

Где и когда пройдет

Предварительная встреча

2 апреля с 12:00 до 15:00.

Где: г. Таганрог, пер. Некрасовский, 44, корпус «Д», Атриум.

Олимпиада

10 апреля в 9:30.

Где: г. Таганрог, пер. Некрасовский, 44, корпус «Д», ауд. Д 211, Д 212

С собой нужны копия паспорта (страницы два-пять) и копия СНИЛС.

ИСТОЧНИК KP.RU