Проезд к маяку в Мержаново скоро станет платным

СЕГОДНЯ 10:36 2019-04-02T10:39:14+03:00

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Знаменитый киношный маяк в хуторе Мержаново под Ростовом-на-Дону выглядит довольно прилично. Об этом рассказывают очевидцы, которые с первым теплом уже успели съездить для фотографирования на этот объект. Люди рассказывают, что территория убирается и там даже проводятся какие-то работы по реконструкции декораций. Однако скоро подъезд к маяку может стать платным - в поле возле него начинается строительство частной базы отдыха. Территорию уже обнесли оградой, там планируется возведение беседок для отдыха, аттракционов и ресторана. То есть, чтобы выйти на берег, гостям придется пройти через частную территорию и заплатить за это, или искать менее удобные обходные пути.

Напомним, ранее появилась информация о том, что декорации маяка перенесут в этнокомплекс "Кумжа", однако этого так и не произошло. Из собственных источников "КП" стало известно, что сейчас киношникам просто не до него, они заняты другими проектами. Дончане опасаются, что знаменитый мержановский маяк просто развалится под воздействием ветров и дождей. До сих пор он простоял лишь потому, что нашлись неравнодушные люди, заботившиеся о декорациях.

ИСТОЧНИК KP.RU