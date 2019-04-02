"Ночной дозор": над Ростовом-на-Дону образовалась белая воронка
Ростовчане в социальной сети обсуждают фото облака, снятого в небе над Октябрьским районом города. Белая тучка неожиданного приняла форму воронки, что породило среди горожан множество шуток на тему "Ночного дозора" и других фильмов.
- Над городом страшная воронка, вызывайте Антона Городецкого, - пишут в комментариях.
- Оттуда Тор спустился.
- Маги воздуха развлекаются.
- Надеюсь, туда засосет наших чиновников.
- В эту дыру улетают деньги из бюджета.
Напомним, пару лет назад в южной столице обсуждали тень на низких тучах, отброшенную памятником Стачке 1902 года. Тогда многие ростовчане увидели в ней дурное предзнаменование, тем более, что случай произошел в год столетия Великой Октябрьской революции.
ИСТОЧНИК KP.RU