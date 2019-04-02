Микропредприятие получило кредит в банке, благодаря Гарантийному фонду

СЕГОДНЯ 12:46 2019-04-02T12:46:23+03:00

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ООО "ПКТ" потребовался кредит для организации работы по заключенным контрактам. В ПАО КБ "Центр-инвест" предприятию готовы были помочь, но собственного обеспечения кредита у предприятия не хватило. Тогда было решено обратиться в Гарантийный фонд Ростовской области.

- «ООО «ПКТ» обратилось к нам впервые, хотя на рынке действует более 8 лет, - сообщил исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО» Роман Соин. – Предприятие занимается строительно-монтажными и проектными работами; производит блочно-модульные котельные и газопоршневые установки под торговой маркой Thermarus, уверенно занимает выбранную нишу, благодаря комплексному решению проблем реализации, совместимости и энергоэффективности инженерных систем. Большую часть кредитных ресурсов предприятие смогло само обеспечить, Фонд же поручился в размере 40% от суммы основного долга».

Кроме гарантийной поддержки, Фонд безвозмездно консультирует предпринимателей по льготным кредитным продуктам АО «МСП Банк».

Подробные условия предоставления поручительств на сайте http://dongarant.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU