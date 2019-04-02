Ростовчане возмутились "голым" деревьям в парке "Сказка"

СЕГОДНЯ 14:01 2019-04-02T14:07:24+03:00

Но, оказалось, что многие знают, зачем это делается

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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографии из парка "Сказка", где недавно опилили ветки более десятка деревьев.

- Теперь ни зелени, ни тени для детей не будет! - возмущается автор фото.

В комментариях горожане разделились во мнениях. Одни пишут, что деревья надо обрезать для того, чтобы у них росли новые ветви, а старые не падали людям на головы во время урагана. Другие встают на защиту природы и ратуют за сохранение зелени в донской столице.

- Это только в этом году, на следующий год вырастут молодые веточки, и деревья будут с аккуратными шапочками. А сделано это для того, чтобы деревья от ветра не ломались, - написал пользователь Денис Исаев, собрав множество лайков своим комментарием.

- Что бы ни произошло в Ростове, этим все будут недовольны, - резюмировал пользователь Нарек Манасян.

ИСТОЧНИК KP.RU