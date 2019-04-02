В Ростове-на-Дону следователи выясняют причину гибели девушки, которая упала с 16-го этажа

СЕГОДНЯ 16:18 2019-04-02T16:25:56+03:00

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В Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели девушки, которая скончалась накануне, 1 апреля, на улице Заводской. Как рассказали очевидцы, с высоты 16-го этажа она упала на крышу припаркованного автомобиля. Падению якобы предшествовал настолько бурный конфликт, что соседи вызвали службы экстренного реагирования.

- Сначала поступил звонок в скорую о неадекватном поведении девушки. Скорая приехала по адресу, поднялись в квартиру 16-го этажа. Девушка с ножницами стала бросаться на фельдшера, - написал очевидец.

Через некоторое время она упала.

В социальных сетях жители выразили соболезнование родным: "Молодая, думаю очень молодая была, не хочу даже представлять что там сейчас происходит в голове у ее родителей!", "Какое горе для родных, дети не должны уходить раньше родителей".

ИСТОЧНИК KP.RU