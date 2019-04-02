2019-04-02T16:25:56+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону следователи выясняют причину гибели девушки, которая упала с 16-го этажа

Несчастная скончалась до приезда скорой
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
По факту гибели девушки начата проверка.По факту гибели девушки начата проверка.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели девушки, которая скончалась накануне, 1 апреля, на улице Заводской. Как рассказали очевидцы, с высоты 16-го этажа она упала на крышу припаркованного автомобиля. Падению якобы предшествовал настолько бурный конфликт, что соседи вызвали службы экстренного реагирования.

- Сначала поступил звонок в скорую о неадекватном поведении девушки. Скорая приехала по адресу, поднялись в квартиру 16-го этажа. Девушка с ножницами стала бросаться на фельдшера, - написал очевидец.

Через некоторое время она упала.

В социальных сетях жители выразили соболезнование родным: "Молодая, думаю очень молодая была, не хочу даже представлять что там сейчас происходит в голове у ее родителей!", "Какое горе для родных, дети не должны уходить раньше родителей".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода на апрель 2019 в Ростове-на-Дону: окончательное тепло придет не скоро
Сладости огорчили долгами: в Ростовской области приостановила работу кондитерская фабрика «Мишкино»
Полицейский из Ростова-на-Дону за крышевание подпольного игорного клуба получил 3 млн рублей
Ростовчане возмутились "голым" деревьям в парке "Сказка"
Микропредприятие получило кредит в банке, благодаря Гарантийному фонду
"Ночной дозор": над Ростовом-на-Дону образовалась белая воронка
Проезд к маяку в Мержаново скоро станет платным
Олимпиаду по программированию среди студентов проведет один из крупнейших производителей боевой авиации
В Ростове-на-Дону в первую неделю апреля обещают дожди и похолодание
Ростовская область потратит 1,2 млрд рублей на реконструкцию дороги к местной АЭС
В Ростовской области произошла авария с участием 17 человек