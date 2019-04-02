Полицейский из Ростова-на-Дону за крышевание подпольного игорного клуба получил 3 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:42 2019-04-02T17:42:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Региональный следком передал в суд уголовное дело в отношении полицейского - бывшего начальника межрайонного отдела №7 УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области. Он попался на взятке в особо крупном размере - крышевал игорный клуб.

- По версии следствия, в течение 2016-2017 годов обвиняемый, находясь на территории Азова, систематически лично получал взятки (в общей сложности три миллиона рублей - автр) от местного жителя, - пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

Взамен полицейский закрывал глаза на подпольный игорный клуб. На данный момент страж порядка не только уволен, но и взят под стражу.

Если его вина будет доказана в суде, ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы и крупный штраф (до семидесятикратной суммы взятки).

ИСТОЧНИК KP.RU