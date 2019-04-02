2019-04-02T17:42:17+03:00
Общество

Сладости огорчили долгами: в Ростовской области приостановила работу кондитерская фабрика «Мишкино»

Сотрудники компании, которой руководит президент Союза работодателей региона Сергей Рызенко, отправлены в отпуск без содержания
Семён Иванов
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К фабрике предъявили претензии сразу несколько партнеров. Фото: Николай Шевцов.К фабрике предъявили претензии сразу несколько партнеров. Фото: Николай Шевцов.
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Кондитерская фабрика «Мишкино», которая расположена в Аксайском районе Ростовской области, приостановила свою работу, сообщил «КП» - Ростов-на-Дону» один из сотрудников компании.

Причиной тому, по его словам, стали долги предприятия, персоналу предложили уйти в отпуск без содержания.

Официальных комментариев по ситуации «Комсомольской правде» получить не удалось — телефоны «Мишкино» не отвечают, официальный сайт не функционирует.

История, между тем, более чем примечательная: кондитерская фабрика принадлежит Сергею Рызенко — президенту Союза работодателей Ростовской области, как значится на портале организации.

Как следует из материалов Арбитражного суда региона, к «Мишкино» только за последние несколько месяцев поступил, один за другим, целый ряд исков от партнеров и контрагентов из разных регионов страны — одни требуют взыскать 2 млн, другие 1,7 млн, третьи — порядка 700 тысяч рублей, и так далее.

Кроме того, зарегистрирован один иск, направленный индивидуальным предпринимателем, о признании «Мишкино» банкротом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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