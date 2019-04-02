Сладости огорчили долгами: в Ростовской области приостановила работу кондитерская фабрика «Мишкино»
Кондитерская фабрика «Мишкино», которая расположена в Аксайском районе Ростовской области, приостановила свою работу, сообщил «КП» - Ростов-на-Дону» один из сотрудников компании.
Причиной тому, по его словам, стали долги предприятия, персоналу предложили уйти в отпуск без содержания.
Официальных комментариев по ситуации «Комсомольской правде» получить не удалось — телефоны «Мишкино» не отвечают, официальный сайт не функционирует.
История, между тем, более чем примечательная: кондитерская фабрика принадлежит Сергею Рызенко — президенту Союза работодателей Ростовской области, как значится на портале организации.
Как следует из материалов Арбитражного суда региона, к «Мишкино» только за последние несколько месяцев поступил, один за другим, целый ряд исков от партнеров и контрагентов из разных регионов страны — одни требуют взыскать 2 млн, другие 1,7 млн, третьи — порядка 700 тысяч рублей, и так далее.
Кроме того, зарегистрирован один иск, направленный индивидуальным предпринимателем, о признании «Мишкино» банкротом.
ИСТОЧНИК KP.RU