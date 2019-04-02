СЕГОДНЯ 17:52 2019-04-02T17:52:33+03:00

До середины месяца синоптики еще обещают дожди и до плюс шести градусов днем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Погода на апрель 2019 в Ростове-на-Дону: окончательное тепло придет не скоро. Так, если верить прогнозам синоптиков, сюрпризы погоды придется выдержать еще недели две.

Так, в первую неделю месяца ожидаются дожди - они пройдут в среду и четверг, 3 и 4 апреля. В эти дни ожидается от шести до семи градусов тепла. К выходным распогодится - до плюс 16 градусов в дневные часы.

Начало второй апрельской недели тоже будет солнечным - до 18 тепла, а вот среда, 10 апреля, хоть и жаркая - до плюс 19 градусов, но ожидаются осадки в виде дождя. С пятницы, 12 апреля начнется похолодание - в субботу, 13 апреля, до плюс семи градусов. В воскресенье, 14 апреля, дожди и до плюс пяти.

Понедельник, 15 апреля, тоже холодный - до плюс шести градусов тепла. Но уже со вторника, 16 апреля, показания на столбиках уличных термометров поползут вверх: в этот день до плюс одиннадцати градусов. А потом - от 15 до 19 градусов выше нуля.

Самыми жаркими днями месяца станут последние денечки апреля. Метеорологи обещают от плюс 20 до плюс 22 градусов, начиная с пятницы, 27 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU