Отговорка «Меня с работы не отпускают» больше не действует!

СЕГОДНЯ 09:28 2019-04-03T09:28:50+03:00

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С 1 января 2019 года работодатели будут обязаны предоставлять сотрудникам оплачиваемый выходной день один раз в три года (а лицам старшего возраста два выходных дня каждый год) с сохранением за ними среднего заработка и должности для прохождения диспансеризации. Соответствующие дополнения в Трудовой кодекс РФ внесены Федеральным законом от 03.10.2018 № 353-ФЗ.

Дни освобождения от работы для прохождения диспансеризации должны будут согласовываться с работодателем в письменном виде. Узнать, подлежите ли вы диспансеризации в текущем году, можно на сайте www.sogaz-med.ru в разделе «Диспансеризация», указав свой год рождения и пол. Также на сайте указан полный перечень обследований, входящих в диспансеризацию.

Для прохождения бесплатного обследования необходимо обратиться в свою поликлинику с паспортом и полисом ОМС. Если сохранились результаты анализов, проведенных за последние 12 месяцев, то их также рекомендуется взять с собой.

СОГАЗ-Мед напоминает, что диспансеризация - это целый комплекс бесплатных мероприятий, в числе которых медицинский осмотр врачами нескольких специальностей с применением современных методов обследования. Диспансеризация проводится в целях раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, определения группы состояния здоровья и группы диспансерного наблюдения граждан, а также в целях проведения профилактического консультирования населения. Регулярное прохождение таких осмотров позволит на ранней стадии выявить наиболее опасные заболевания, которые являются основной причиной инвалидности и смертности.

Первый этап диспансеризации включает в себя следующие процедуры:

- опрос;

- антропометрия (измерение роста, веса, окружности тела);

- измерение артериального давления;

- определение уровня общего холестерина в крови;

- определение относительного сердечно-сосудистого риска в возрасте 21 года и старше;

- определение абсолютного сердечно-сосудистого риска в возрасте 42 лет и старше;

- индивидуальное профилактическое консультирование;

- ЭКГ (мужчинам с 36 лет, женщинам с 45 лет);

- флюорография легких;

- исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом раз в 2 года с 49 лет до 73 лет;

- измерение внутриглазного давления раз в три года с 60 лет;

- прием врача-терапевта.

Для женщин:

- маммография в 2-х проекциях с 39 лет и до 70 лет;

- осмотр фельдшером (акушеркой), цитологическое исследование женщин в возрасте от 30 до 60 лет.

Для мужчин:

- определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови двукратно в 45 лет и 51 год.

Второй этап диспансеризации включает (при наличии показаний):

- осмотр (консультацию) врачом-неврологом (при наличии впервые выявленных указаний или подозрений на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения для граждан, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением, а также в случаях выявления по результатам анкетирования нарушений двигательной функции, когнитивных нарушений и подозрений на депрессию у граждан в возрасте 75 лет и старше, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением);

- дуплексное сканирование брахицефальных артерий (для мужчин один раз в 3 года с 45 до 72 лет, для женщин с 54 до 72 лет при наличии комбинации трех факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний);

- осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-урологом (для мужчин в возрасте 45 лет и 51 года при повышении уровня простат-специфического антигена в крови более 1 нг/мл);

- осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-колопроктологом, включая проведение ректороманоскопии (при положительном анализе кала на скрытую кровь, для граждан в возрасте от 49 лет и старше 1 раз в 2 года);

- колоноскопия с 49 лет 1 раз в 2 года (по назначению врача-хирурга или колопроктолога);

- спирометрия (для граждан с подозрением на хроническое бронхо-легочное заболевание по результатам анкетирования);

- осмотр (консультацию) врачом-акушером-гинекологом (для женщин в возрасте от 30 до 69 лет включительно с выявленными патологическими изменениями по результатам цитологического исследования мазка с шейки матки и (или) маммографии);

- осмотр (консультацию) врачом-оториноларингологом (для граждан старше 75 лет);

- осмотр (консультация) врачом-офтальмологом (для граждан в возрасте 60 лет и старше, имеющих повышенное внутриглазное давление1 раз в 3 года и старше 75 лет, имеющих снижение остроты зрения, не поддающееся очковой коррекции);

- проведение индивидуального или группового углубленного профилактического консультирования в годы проведения диспансеризации;

- прием (осмотр) врачом-терапевтом по завершении исследований второго этапа.

Работодателей обязывают выделить своим сотрудникам время для прохождения диспансеризации. Теперь каждый застрахованный по ОМС может заботиться о себе и своем здоровье и быть уверенным в завтрашнем дне!

Справка о компании:

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Количество застрахованных - более 19 млн человек. Региональная сеть - более 660 подразделений в 40 субъектах РФ. СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке. В 2019 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении уже нескольких лет СОГАЗ-Мед присваивается этот высокий уровень оценки.

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ИСТОЧНИК KP.RU