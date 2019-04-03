2019-04-03T10:13:28+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону на Садовой 26-летний водитель Audi насмерть сбил пешехода

Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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По факту аварии начата проверкаПо факту аварии начата проверкаФото: ГУ МВД России по РО
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В Ростове-на-Дону на Большой Садовой в районе Кировского проспекта погиб пешеход. Как сообщили в донской автоинспекции, в 22:35 около дома № 89 по улице Большая Садовая 26-летний водитель Audi A4 сбил человека, который шел по дороге.

- Он допустил наезд на неустановленного мужчину (на вид 50-55 лет), который, по предварительным данным, переходил проезжую часть в неустановленном месте, - пояснили в ведомстве. - В результате ДТП пешеход погиб на месте.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В социальных сетях активно обсуждают аварию, жители приносят соболезнование родным погибшего и призывают всех аккуратнее ходить по дорогам, особенно, когда темно.

- Водитель не всегда может увидеть силуэт пешехода, который подходит к дороге, - пояснил один из участников дискуссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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