В Ростовской области задержали мужчину, который угнал фуру

СЕГОДНЯ 10:23 2019-04-03T10:23:02+03:00

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В Аксайском районе стражи порядка задержали мужчину, которого считают причастным к угону фуры.

- В дежурную часть поступило заявление от директора одной из коммерческих организаций об угоне корпоративного грузового автомобиля, - пояснили в правоохранительных органах. - Ориентировка на розыск транспортного средства была передана всем патрулирующим нарядам полиции.

Вскоре побитую фуру обнаружили на одной из улиц. Полицейские выяснили, что двум пьяным сотрудникам предприятия очень потребовалось что-то купить в магазине, а вот пешком идти было лень, тогда один из них сел за руль большегруза.

По дороге водитель не справился с управлением и въехал в бетонный столб, затем мужчины, поменявшись местами, продолжили путь, однако вскоре и второй протаранил ограждение. Психанув, они бросили машину, а сами пошли пешком. В отношении коллег-подельников возбуждено уголовное дело, а фуру вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU