2019-04-03T10:36:02+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на 100 тысяч рублей оштрафовали кафе, куда приняли на работу бывшую чиновницу

Предприятие вовремя не сообщила об этом
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Прокуратура Ростовской области распространила официальное сообщение о привлечении к ответственности кафе. Причина - вовремя не сообщили о том, что приняли на работу чиновницу.

- Установлено, что гражданка с февраля по март 2018 года занимала должность государственной гражданской службы в Региональной службе по тарифам Ростовской области, - пояснили в надзорном ведомстве. - В дальнейшем с ней заключен трудовой договор и она назначена на должность бармена в кафе.

Предприятие не сообщило о заключении такого договора в десятидневный срок, а это нарушение законодательства о противодействии коррупции. В суде сторону прокуратуры поддержали, кафе оштрафовали на 100 тысяч рублей, а сотрудника, который принял на работу чиновницу, на 20 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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