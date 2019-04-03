2019-04-03T11:18:27+03:00
Происшествия

В Ростовской области к семи годам приговорили 70-летнего пенсионера, который зарезал сына

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима
Ирина ПОТЕРЯ
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Пенсионера приговорили к семи годамПенсионера приговорили к семи годамФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Егорлыкском районе вынесли приговор пенсионеру, который обвинялся в убийстве. Согласно официальной версии, в декабре прошлого года 70-летний отец и 44-летний сын крупно поссорились, возвращаясь с похорон родственницы. Конфликты между ними происходили регулярно, в этот раз отправной точкой стала мелочь. Сын, заходя во двор частного дома, забыл закрыть калитку, что и вызвало негодование отца.

- Обвиняемый, находясь по месту своего жительства, в ходе ссоры нанес удар кухонным ножом в спину сына, - рассказал Сергей Кардашов, и. о. начальника Зерноградского МСО СУ СК России по Ростовской области.

Ранение оказалось смертельным, несчастный потерял много крови и умер до приезда скорой. Когда пенсионер понял, что натворил, то не стал прятаться, он раскаялся и полностью признал свою вину. Согласно решению суда, ближайшие семь лет мужчина будет находиться в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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