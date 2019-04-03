2019-04-03T11:40:48+03:00
Общество

Ростовские ученые разработали материалы для защиты техники от обледенения

Они уже показали высокую эффективность в лабораторных условиях
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУФото: ЮФУ
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Материалы для защиты от обледенения железнодорожной техники разработали донские ученые. Разработка принадлежит Научно-исследовательскому институту физической и органической химии ЮФУ.

Как рассказали в вузе, материалы для защиты от обледенения металлических окрашенных и неокрашенных поверхностей представляют собой несколько видов. Так, составы на основе пропиленгликоля предназначены для растворения наледи и временного предотвращения обледенения, смазочные материалы с супергидрофобными свойствами существенно снижают образование наледи, а в случае особо неблагоприятных погодных условий значительно облегчают удаление льда с поверхности металла. Кроме того, полимерные и лакокрасочные покрытия длительное время противостоят обледенению конструкции, а тонкие супергидрофобные пленки легко наносятся на изделия и проявляют «эффект лотоса».

Разработанные материалы уже показали высокую эффективность в лабораторных условиях, а некоторые из них были опробованы во время эксплуатации железнодорожных вагонов в зимний период.

Ученые говорят, что материалы могут быть доработаны и использованы также в авиационной и наземной технике, морских судах и средствах связи - антенных устройствах, линиях электропередач и воздушных кабелях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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