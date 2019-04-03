Выставки-ярмарки «Дачный сезон» и «Моя усадьба» 2019: готовимся к весенним посадкам

СЕГОДНЯ 11:51 2019-04-03T11:52:53+03:00

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С 4 по 7 апреля 2019 года в Ростовском «ДонЭкспоцентре» откроют двери выставки-ярмарки «Дачный сезон» и «Моя усадьба». Посетить их совершенно бесплатно приглашаются садоводы, огородники да и просто любители домашних растений из Ростова-на-Дону и области. Здесь будут продаваться саженцы и сухоцветы, садовый инвентарь и удобрения, подкормки и горшечные цветы. Более 100 сортов роз! Элитные семена и растения, экзотические кусты и деревья: годжи, хурма, гранат, кизил, можжевельник и барбарис.

Продавцы обещают, что все экземпляры выращены в питомникках, отличаются особой силой и выносливостью. Именно они будут радовать вас много-много лет!

Здесь же можно будет купить системы дренажа, полива и орошения, экосмеси, почвогрунты и многое, многое другое.

Время работы выставок:

4-6 апреля с 10.00 до 19.00

7 апреля с 10.00 до 17.00

ИСТОЧНИК KP.RU