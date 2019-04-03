2019-04-03T12:43:19+03:00
Общество

В Ростовской области на российско-украинской границе задержали два килограмма ювелирных изделий

Жительница Дагестана хотела ввезти их на территорию нашей страны
Ольга ГОПАЛО
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Жительница Дагестана хотела ввезти добро на территорию нашей страны. Фото: ЮТУ.Жительница Дагестана хотела ввезти добро на территорию нашей страны. Фото: ЮТУ.
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В Ростовской области внимание таможенников на российско-украинской границе привлекла молодая женщина. Она направлялась из Украины в Ростовскую области. Однако при досмотре ее вещей выяснилось, с собой у нее были сотни различных украшений. Инцидент произошел в многостороннем пункте пропуска «Весело-Вознесенка» Таганрогской таможни.

Как рассказали в Южном таможенном управлении, свой ценный груз хозяйка ювелирки незадекларировала должным образом. Хотя в данном случае ювелирные изделия не могут быть отнесены к категории товаров для личного пользования. Таможенники не поленились и подсчитали, что всего при ней были 267 серебряных изделий с бирками: это и серьги, и кольца и подвески. Общий вес украшений - чуть больше двух килограммов. В свою очередь дама сообщила, что не знала, что эти серебряные изделия необходимо декларировать.

В отношении 32-летней женщины - она оказалась жительницей Дагестана, возбудили административное дело по статье «Недекларирование товаров». Не исключено, что ей грозит конфискация имущества, а также солидный денежный штраф, равный сумме вдвое больше, чем стоят все эти украшения в сумме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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