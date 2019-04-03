СЕГОДНЯ 12:57 2019-04-03T12:57:34+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируют отключения света 4 апреля 2019. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируют отключения света 4 апреля 2019

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Отключение света 4 апреля 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда. Известно, что электричество планируют отключать в домах и офисах, расположенных в разных районах города. Все они - плановые. Энергетики говорят, что их цель не допускать возникновения возможных аварийных ситуаций.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет электричества в Ростове-на-Дону*

с 09:00 до 15:00:

- ул. Козлова 13-27, 14-28; ул. Нефёдова 11-27; ул. 11-улица 42-56; ул. Текучёва 71-89, 140-164; пер. Скрыпника 48-56, 43-45; ул. Морозовская 2-10, 1-33; ул. Черепахина 115-137, 96-126; пер. Гвардейский 45-69, 46-56; ул. Н. Ополчения 81-137, 116-180; пер. Доломановский 95-97, 104.

с 09:00 до 13:00:

- ул. Майская 1-13, 2-12; ул. 18-я линия 1-23, 2-30; пл. К. Маркса 16-30, 7-11; ул. Советская 3-11.

с 09:00 до 17:00:

- ул. Лихачёва 15-35, 12-42; ул. 12-го Декабря 51-69, 70-92; ул. Карбышева 33-41; ул. Грисенко 16-40.

- ул. Закруткина 20, 23, 38/22; ул. 7-я линия 21/40; ул. 11-я линия 9/27, 5/4; ул. 13-я линия 6, 8; ул. Советская 22.

- ул. Ерёменко 56/1, 56/2, 56/3, 56/6, просп. Космонавтов 17, 17/2-Дет/сад, 17/3; ул. Волкова 7/4, 7/5, 9/2.

- пер. Закарпатский 10-12; ул. Армянская 10-16; ул. Атарбекова 21-77, 22-110; ул. Боряна 30-100, 33-95; ул. Пухляковская 17-63, 22-56; ул. Южная 45-85, 74-82

ул. Красноармейская 188-190, 194-210, 216, 222; ул. М. Горького 195, 199-201; просп. Чехова 84-90, 79; пер. Университетский 109, 115, 115А.

-ул. Цеховая 1-29, 2-28; ул. Добролюбова 13-27, 14-26; ул. Писарева 21; просп. Шолохова 16А; ул. Верхне Нольная 55-63, 36-42; ул. Каяни 15В, 15/2, 22-38.

с 09:00 до 18:00:

- ул. Минераловодская 1-57, 2-46; ул. Никитина 2-24; ул. Республиканская 1-53, 2-24; пер. Рыбный 1-9, 2-20; ул. Депутатская 2-28; ул. Собино 3-79, 2-78.

с 13:00 до 17:00:

- ул. Майская 7-13, 8-12; ул. 18 линия 13-23, 2-28; Советская 7.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU