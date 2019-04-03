2019-04-03T13:54:54+03:00
Общество

Маршрут № 700 «Ростов-на-Дону – аэропорт «Платов»: изменились графики движения автобусов

Выясняем, как изменился график движения автобусов на маршруте № 700 «Ростов-на-Дону – аэропорт «Платов»
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, как изменился график движения автобусов на маршруте № 700 «Ростов-на-Дону – аэропорт «Платов». Фото: пресс-службы аэропорты регионов.Выясняем, как изменился график движения автобусов на маршруте № 700 «Ростов-на-Дону – аэропорт «Платов». Фото: пресс-службы аэропорты регионов.
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Маршрут № 700 «Ростов-на-Дону – аэропорт «Платов»: изменились графики движения автобусов. Об этом сообщили в региональном правительстве со ссылкой на донской минтранс.

Так, начиная со среды, 3 апреля, стартует весенне-летний сезон. Из-за этого количество графиков движения автобусов будет увеличено. Соответственно, меняется и расписание.

Так, с Привокзальной площади донской столицы общественный транспорт будет отправляться с 6:30 до 21:00 с интервалом в каждые полчаса. А в ночное время – то есть в период с 21:00 до 06:00 – каждый час. Помимо этого, будет введена дополнительная остановка в поселке Рассвет, как в прямом, так и обратном направлении.

Кроме того, обновленное расписание движения автобусов будет, в том числе и на остановочных пунктах маршрута.

Напомним, время в пути составляет 1 час 10 минут. При этом пассажиры смогут воспользоваться как наличным, так и безналичным способом оплаты.

АЛЛО!

По возникающим вопросам обслуживания маршрута можно обращаться по круглосуточным телефонам:

- диспетчерская ООО «ДОН-Авто»: (86350) 2-61-31, 8-989-622-77-35;

- диспетчерская служба министерства транспорта Ростовской области: 8 (863) 253-57-27.

ИСТОЧНИК KP.RU

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