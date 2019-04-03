Житель Красного Сулина в гараже разливал левую водку, приклеивая этикетки известного бренда

СЕГОДНЯ 14:01 2019-04-03T14:01:28+03:00

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В Красном Сулине под следствием оказался 29-летний местный житель, которого подозревают в производстве суррогата. Как сообщили в правоохранительных органах, мужчина в гараже разливал водку, наклеивая этикетки известного бренда. Во время обыска стражи порядка обнаружили оборудование и свыше 700 бутылок (на общую сумму 1,5 млн рублей), готовых к продаже.

Напомним, в Батайске накрыли подпольный цех по розливу стеклоомывающей жидкости. Он находился на территории производственной базы, где было установлено специальное оборудование. Во время обыска правоохранители обнаружили более 20 тысяч литров "незамерзайки", 20 тысяч литров уже готовой к розливу продукции, а также емкость со спиртом (40 тысяч литров).

ИСТОЧНИК KP.RU