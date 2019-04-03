2019-04-03T17:12:01+03:00
Происшествия

Кто-то подделал пять рублей: в Ростове-на-Дону ищут странного фальшивомонетчика

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону ищут странного фальшивомонетчика, который зачем-то подделал пять рублейВ Ростове-на-Дону ищут странного фальшивомонетчика, который зачем-то подделал пять рублей
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В Ростове-на-Дону ищут странного фальшивомонетчика, который подделал пять рублей. Монету обнаружили в одном из банков города, в соответствии с законодательством назначили экспертизу, которая показала - фальшивка.

- Монета банка России номиналом 5 рублей, образца 1997 года, которая согласно справке эксперта не является продукцией фабрики Гознака РФ, - пояснили источник "КП-Ростов" в правоохранительных органах.

Интересно, что эта не единственная фальшивая монета, которую находили в финансовых учреждениях города, только в нынешнем году это уже пятая по счету.

- По факту возбуждено уголовное дело, - добавили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Напомним, в 2013 году в Ростове-на-Дону задержали банду фальшивомонетчиков, которые за четыре (!) дня сбыли полмиллиона рублей, чтобы хорошо отдохнуть на море. Аферисты активно приобретали в магазинах техники сотовые телефоны, а так же перечисляли на карточки крупные суммы денег через терминалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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