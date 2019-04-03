В Ростовской области почти 60 управляющих компаний лишились лицензии

СЕГОДНЯ 14:33 2019-04-03T14:33:27+03:00

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В Ростовской области почти 60 "управляек" лишились лицензии. Об этом рассказали в Госжилинспекции региона. В частности, в областной Арбитражный суд ведомством были поданы решения лицензионной комиссии. Последняя признала часть УК банкротами, другие должны были остаться без лицензии, так как в течение полугода у них не было в управлении многоквартирных домов. В итоге, большая часть заявлений удовлетворена.

Вдобавок в ведомстве добавили, что в минувшем году появилось новое лицензионное требование о том, что наименование управляющей организации не должно быть тождественно или схоже до степени смешения с названием другой УК. В связи с этим на Дону 67 управляющих организаций уже переоформили лицензии.

К слову, до конца года будут проведены проверки на соответствие управляющих компаний данному лицензионному требованию. Нарушители же будут привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU