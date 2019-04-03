СЕГОДНЯ 14:49 2019-04-03T14:49:45+03:00

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В Ростовской области приступили к севу технических и овощных культур. Об этом рассказали в министерстве сельского хозяйства региона. На сегодняшний день к яровому севу уже приступили 32 из 43 сельских районов Дона. По площади фактического сева в числе лидеров Сальский, Песчанкопский и Зерноградский районы.

- Сегодня семенами зерновых и зернобобовых культур засеяно порядка 208 тысяч гектаров, - добавили в министерстве. - Кроме того, хозяйства региона приступили к посеву овощных, технических и кормовых культур. А общая площадь посевов всех культур уже составляет более 250 тысяч гектаров.

В целом, донские аграрии нынешней весной планируют засеять 1,8 миллиона гектаров, из которых около 800 тысяч гектаров планируется под зерновые и зернобобовые культуры.

Кстати, осенью 2018 года донскими аграриями под будущий урожай было засеяно почти 2,7 миллона гектаров озимых.

ИСТОЧНИК KP.RU