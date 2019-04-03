2019-04-03T16:27:48+03:00
Общество

«Очень интересная игра света!»: Красавица Виктория Лопырева опубликовала фото в ультракоротких шортиках

Под снимком уже больше 35 тысяч лайков
ГОШЕВ Игорь
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Под снимком уже больше 35 тысяч лайков. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Под снимком уже больше 35 тысяч лайков. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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Красавица Виктория Лопырева по праву носит статус одной из самых шикарных блондинок России. И каждым своим снимком она только подтверждает его, даже несмотря на то, что в начале февраля впервые стала мамой. Экс-"Мисс Россия" быстро пришла в форму после родов и опубликовала очередное фото, которое вызвало восторг у поклонников. На нем модель в ультракоротких шортиках, которые только подчеркивают идеально стройные ноги.

От комплиментов рябит в глазах: «Какая! Огонь!», «Очень стильная фотка», «Шикарная Вика», «Какие формы в 35. Это не женщина девушка лет 20» и «Очень интересная игра света! Классное фото».

lopyrevavikalopyrevavika
The ray of light V
48384 отметок «Нравится»183 комментариевInstagram

- Вика вы не лучик, вы само солнце! Светите всем нам на радость! Вы шикарны! Без вопросов, - написал один из Интернет-поклонников красавицы.

В общей сложности, пост Лопыревой набрал больше 35 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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