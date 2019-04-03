2019-04-03T16:39:56+03:00
Общество

«Не женщина - огонь!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала роскошный снимок

Поклонники осыпали блондинку комплиментами
ГОШЕВ Игорь
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Поклонники осыпали блондинку комплиментами. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Поклонники осыпали блондинку комплиментами. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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«Мисс Россия» Татьяна Котова готова к весне на все сто процентов. И мимо ее нового фото поклонники просо не смогли пройти мимо. На нем у Татьяны яркий наряд и смелый макияж.

- Рискуем, ведь без этого, еще никто не осуществлял свои мечты, - подписала она снимок. И добавила: «Всем хорошей недели с небывалыми результатами».

Подписчики оценили яркий образ модели: «Богиня», «Шикарная», «Просто лапочка», «Вы очень красивая», «Эталон просто », «Жгучая красотка» и «Сладкая».

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Рискуем, ведь без этого, еще никто не осуществлял свои мечты.
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Были и те, кто высказался по поводу цвета: «Красный цвет Вам идет! Мега-секси девушка! Супер!», «Какой потрясающий стиль: красный цвет всегда красит девушку».

- Вот это и называется - знойная девушка, мечта поэта! - собрал воедино мнение многих поклонников один из комментаторов.

Напомним, Татьяна Котова из Ростовской области стала известно после победы в конкурсе «Мисс Россия», после этого она стала участницей популярного трио «ВИА Гра», а дальше решила отправиться в сольное плаванье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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