«Все-таки обратилась к стилисту»: Хейтеры похвалили третью жену Тарасова за идеально подобранный образ

СЕГОДНЯ 16:50 2019-04-03T16:50:13+03:00

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Весной так хочется ярких красок. Вот и модель из Ростовской области Анастасия Тарасова — молодая женщина замужем за известным московским футболистом, опубликовала в своем Инстаграме яркое фото.

- Неужели уже скоро середина Весны? Солнышко пока особо не торопится баловать жителей столицы, поэтому пальто - самое то в нынешнюю погоду! - подписала она снимок.

В итоге, вопреки своему обыкновению хейтеры не накинулись на девушку с обвинениями в отсутствии утонченного вкуса.

kostenko.94 Неужели уже скоро середина Весны?

- Настя видимо все-таки обратилась к стилисту, - написала одна из Интернет-подписчиц модели. - Отлично подобранный образ, прямо все в тему - отличное сочетание цветов, возьму себе на заметку.

А еще добавила: «На самом деле это последний писк - кеды или кроссы с юбками и платьями это круто, а пальто с джинсам тоже огонь. Так что теперь я могу сказать глядя на Настин образ: завидуйте молча, мартышки!».

В числе других комментариев: «Такая яркая красотка», «Настя, вы как всегда божественна!» и «Прям девушка весна».

ИСТОЧНИК KP.RU