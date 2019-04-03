2019-04-03T17:07:14+03:00
Общество

«Что-то ты конкретно поправилась»: Звезда Playboy в образе горничной восхитила фанатов

Красавица показала, как проходят ее ночные тусовки с друзьями
ГОШЕВ Игорь
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Звезда Playboy Мария Лиман из Ростова-на-Дону. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Звезда Playboy Мария Лиман из Ростова-на-Дону. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
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Звезда Playboy Мария Лиман из Ростова-на-Дону - вот уже несколько лет красивая брюнетка на пике популярности после того, как появилась в календаре этого мужского журнала, на какое-то время ушла в тень. Поклонники гадали: что могло произойти. И вот, модель все же прервала молчанье, правда, не стала отвечать на многочисленные вопросы, а просто опубликовала видеоработу, в которой пробует себя в роли актрисы. Но подписчикам, похоже, больше интересна не ее актерская роль, а образ, в котором выступила красотка.

- О чем вы думаете, когда видите меня в костюме горничной? - задала вопрос своим поклонникам модель. - А как вы думаете, возможен ли союз мужчина-женщина-мужчина? Теперь вы узнаете, как проходят мои ночные тусовки с друзьями.

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О чем Вы думаете когда видите меня в костюме горничной?
4753 отметок «Нравится»115 комментариевInstagram

На видеоролике модель делит со своим знакомыми домашнюю работу, а именно уборку в квартире и мытье посуды. Подписчикам модели, судя по всему, понравилось увиденное. Некоторые из них писали: «А продолжение будет?», «Не, а что крутое видео», «Мария на высоте, ребята молодцы».

Но были и такие сообщения от внимательных фанатов: «Что ты конкретно поправилась».

ИСТОЧНИК KP.RU

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