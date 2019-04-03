2019-04-03T17:25:18+03:00
Происшествия

Житель Мясниковского района хотел получить по страховке 600 тысяч рублей за повреждения машины в аварии, которой не было

Теперь он фигурант уголовного дела
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Житель Мясниковского района попал под следствие из-за подозрений в мошенничестве. Согласно официальной версии, 37-летний мужчина пытался прокрутить аферу со страховкой.

- Оперативники выяснили, что подозреваемый, имея на своем автомобиле незначительные повреждения, подделал документы о происшествии с участием своего автомобиля Хендай и Лада Приора, - рассказали в полиции.

С пакетом бумаг он обратился в страховую компанию, затребовав возмещение ущерба на 600 тысяч рублей. Документы вызвали подозрение, потому стали их перепроверять, даже назначили трасологическую экспертизу. В результате было установлено, что повреждения на автомобиле не соответствуют предоставленным справкам. Теперь мужчине грозит реальное лишение свободы, если суд согласится с доказательствами полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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