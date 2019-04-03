«Barbie girl»: Подписчики восхитились кукольной внешностью «Мисс Интерконтиненталь»

СЕГОДНЯ 17:32 2019-04-03T17:32:08+03:00

На этот раз Валентина, которая пробует себя в роли блогера, поделилась с подписчиками очередным модным образом. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.

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«Мисс Интерконтиненталь» из Ростова-на-Дону Валентина Расулова общепризнанная красотка. Девушка завоевала сердца поклонников после того, как вышла на сцену на 13-сантиметровых каблуках и только после конкурса красоты узнала, что сделала она это со сломанной ногой.

Сейчас девушка активно ведет свой блог в Инстаграме и даже решила разработать коллекцию купальников для модниц. Причем, первая партия разлетелась как горячие пирожки.

rasulova_valentina Какое фото вам больше нравится

На этот раз Валентина, которая пробует себя в роли блогера, поделилась с подписчиками очередным модным образом, которые те сразу же окрестили: «Barbie girl». И, как результат, десятки комментариев духе: «Ну нереальная просто!» и «Какая же ты красоооотка».

Сама же модель хотела этим постом поделится с фанатами своим любимым заграничным рестораном, рассказав: в Дубай можно вкусно поужинать. При этом, несмотря на идеальную фигуру, блондинка может побаловать себя и пиццей с трюфелями, и пастой, и чизкейком.

ИСТОЧНИК KP.RU