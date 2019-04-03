Чиновница из Таганрога попалась на взятке в 250 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:33 2019-04-03T17:34:43+03:00

Обвиняемой грозит от семи до 12 лет лишения свободы

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Региональный следком распространил официальное сообщение о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего руководителя управления потребительского рынка администрации. Экс-чиновницу (речь идет об Елене Лабуцкой) подозревают в получении взятки в крупном размере.

- По версии следствия, обвиняемая в ноябре 2018 года, находясь в своем служебном кабинете, получила взятку от жителя Таганрога в сумме 250 тысяч рублей, - пояснили в ведомстве.

Взамен она обещала закрыть глаза на торговлю на территории города, где это не разрешено делать. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено суд. Елене Лабуцкой грозит от семи до 12 лет лишения свободы и крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU