2019-04-03T17:49:33+03:00
Происшествия

Главный архитектор Мартыновского района предстанет перед судом из-за недостроенного дома для сирот

Александр Корчиги обвиняется в превышении полномочий
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Следком отправил дело архитектора в судСледком отправил дело архитектора в судФото: СУ СК России по РО
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Главный архитектор администрации Мартыновского района предстанет перед судом. Александр Корчиги обвиняется в превышении должностных полномочий. Региональный следком, сотрудники которого проводили расследование, считают, что он незаконно выдал разрешение на строительство многоэтажного дома.

- По версии следствия в 2016 году Александр Корчига, являясь архитектором администрации Мартыновского района, достоверно зная, что земельный участок не имеет подключений к сетям инженерно-технического обеспечения, выдал разрешение на строительство, - пояснили в СУ СК России по Ростовской области.

В этом доме должны были поселиться дети-сироты (чиновники заключили с застройщиком соответствующие контракты), но строительство заморозили. А причиной стало именно отсутствие подключений к сетям инженерно-технического обеспечения.

Напомним, Александр Корчиги стал одним из трех архитекторов, которых задержали в феврале по подозрению в служебных преступлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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