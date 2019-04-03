С днем рождения, Юля: Одна из самых красивых спортсменок России празднует 27-летие на пляже в Малибу
В среду, 3 апреля, свой день рождения отмечает одна из самых ярких спортсменок, лидер российской сборной по плаванию Юлия Ефимова.
Пловчиха выросла в городе Волгодонске Ростовской области и с детства занималась плаванием. Каждый ее выход на дорожку - одна из самых обсуждаемых тем среди фанатов. В копилке спортсменки великое множество медалей.
Судя по геолокации ее Инстаграм, праздник Юлия отмечает в компании подруг на пляже в Малибу. Она же опубликовала тематическое фото, которое всего за несколько часов оценили больше десяти тысяч Интернет-пользователей.
Там же и сотни комментариев в духе: «Желаем здоровья, удачи и ярких побед!», «Ты умничка! Пример для подражания» и «С днем рождения, красавица!».
А еще многие желают Юлии огромной любви и долгожданной победы на олимпиаде.
ИСТОЧНИК KP.RU