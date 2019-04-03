2019-04-03T17:54:52+03:00
Общество

С днем рождения, Юля: Одна из самых красивых спортсменок России празднует 27-летие на пляже в Малибу

Поклонники желают ей побольше любви и дальнейших побед
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Поклонники желают ей побольше любви и дальнейших побед. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.Поклонники желают ей побольше любви и дальнейших побед. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.
Изменить размер текста:

В среду, 3 апреля, свой день рождения отмечает одна из самых ярких спортсменок, лидер российской сборной по плаванию Юлия Ефимова.

Пловчиха выросла в городе Волгодонске Ростовской области и с детства занималась плаванием. Каждый ее выход на дорожку - одна из самых обсуждаемых тем среди фанатов. В копилке спортсменки великое множество медалей.

Судя по геолокации ее Инстаграм, праздник Юлия отмечает в компании подруг на пляже в Малибу. Она же опубликовала тематическое фото, которое всего за несколько часов оценили больше десяти тысяч Интернет-пользователей.

pryanya93pryanya93
Malibu Beach
10989 отметок «Нравится»97 комментариевInstagram

Там же и сотни комментариев в духе: «Желаем здоровья, удачи и ярких побед!», «Ты умничка! Пример для подражания» и «С днем рождения, красавица!».

А еще многие желают Юлии огромной любви и долгожданной победы на олимпиаде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главный архитектор Мартыновского района предстанет перед судом из-за недостроенного дома для сирот
Чиновница из Таганрога попалась на взятке в 250 тысяч рублей
«Barbie girl»: Подписчики восхитились кукольной внешностью «Мисс Интерконтиненталь»
Житель Мясниковского района хотел получить по страховке 600 тысяч рублей за повреждения машины в аварии, которой не было
«Мишка доволен!»: «Глотательница жезла» из Ростова-на-Дону опубликовала обнаженное фото в ванной
«Что-то ты конкретно поправилась»: Звезда Playboy в образе горничной восхитила фанатов
«Все-таки обратилась к стилисту»: Хейтеры похвалили третью жену Тарасова за идеально подобранный образ
«Не женщина - огонь!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала роскошный снимок
«Очень интересная игра света!»: Красавица Виктория Лопырева опубликовала фото в ультракоротких шортиках
В Ростовской области судебный пристав присвоил четверть миллиона рублей должника
В Ростовской области приступили к севу технических и овощных культур
В Ростовской области почти 60 управляющих компаний лишились лицензии
Кто-то подделал пять рублей: в Ростове-на-Дону ищут странного фальшивомонетчика
Житель Красного Сулина в гараже разливал левую водку, приклеивая этикетки известного бренда
Маршрут № 700 «Ростов-на-Дону – аэропорт «Платов»: изменились графики движения автобусов
Новым министром промышленности Ростовской области стал мэр Новошахтинска
Отключение света 4 апреля 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
В Ростовской области на российско-украинской границе задержали два килограмма ювелирных изделий
В центре Ростова-на-Дону вандалы изувечили фонтан «Львы»