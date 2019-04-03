С днем рождения, Юля: Одна из самых красивых спортсменок России празднует 27-летие на пляже в Малибу

СЕГОДНЯ 17:54 2019-04-03T17:54:52+03:00

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В среду, 3 апреля, свой день рождения отмечает одна из самых ярких спортсменок, лидер российской сборной по плаванию Юлия Ефимова.

Пловчиха выросла в городе Волгодонске Ростовской области и с детства занималась плаванием. Каждый ее выход на дорожку - одна из самых обсуждаемых тем среди фанатов. В копилке спортсменки великое множество медалей.

Судя по геолокации ее Инстаграм, праздник Юлия отмечает в компании подруг на пляже в Малибу. Она же опубликовала тематическое фото, которое всего за несколько часов оценили больше десяти тысяч Интернет-пользователей.

pryanya93 Malibu Beach

Там же и сотни комментариев в духе: «Желаем здоровья, удачи и ярких побед!», «Ты умничка! Пример для подражания» и «С днем рождения, красавица!».

А еще многие желают Юлии огромной любви и долгожданной победы на олимпиаде.

ИСТОЧНИК KP.RU