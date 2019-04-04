2019-04-04T09:32:59+03:00
Авто

В центре Ростова-на-Дону деревья побелили вместе с припаркованными автомобилями

Большинство горожан поддержало "художника"
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото: @rostov_roads, Instagram.Фото: @rostov_roads, Instagram.
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В социальной сети появилась фотография иномарки Nissan, припаркованной на Буденновском проспекте в Ростове-на-Дону. На снимке видно, что капот и передний бампер автомобиля залиты побелкой. Но, как пишет автор снимка, это дело рук не уличных хулиганов, а коммунальщика, который красил деревья на тротуаре.

- Вот так сегодня днем на Буденновском побелили деревья, вместе с припаркованными авто, - посетовал очевидец.

В комментариях ростовчане пишут, что хозяину машины поделом, так как он припарковался на тротуаре. Однако более сознательные граждане отметили, что не коммунальщики должны наказывать нарушающих водителей - для этого есть соответствующие структуры.

- Пусть хоть на дереве паркуется. Каждый отвечает за свои действия. Водителю - штраф. А умышленная порча имущества - это статья УК, на минуточку, - справедливо отметила пользовательница соцсети Валентина.

- Я так понимаю, что, если машина стоит с нарушением ПДД, то это дает основания портить чужую собственность, а не вызывать ГИБДД для решения вопроса? - иронично спросил пользователь Дмитрий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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