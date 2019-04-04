Отключение горячей воды апрель 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
Отключение горячей воды апрель 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда. Известно, что плановые отключения планируются уже совсем скоро - 16-18 апреля.
Так, краны опустеют в центре донской столицы. Речь идет о домах и офисах, расположенных в границах: Набережная реки Дон – Сиверса – Пушкинская – проспект Чехова – Текучева – проспект Театральный – проспект Шолохова – 22 и 21 Линии.
Известно, что все это время будут проводиться испытания трубопроводов тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя. А по завершении работ горячее водоснабжение будет подаваться в полном объеме без дополнительного оповещения.
Горожан просят: в случае обнаружения течи, парения, размыва дорожного покрытия или грунта не приближаться к месту дефекта, а немедленно сообщить об этом по телефону круглосуточной диспетчерской службы, указанному ниже.
АЛЛО!
Телефон горячей линии
(863) 234-89-44.
ИСТОЧНИК KP.RU