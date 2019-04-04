СЕГОДНЯ 10:16 2019-04-04T10:16:01+03:00

Выясняем, где и когда планируются отключения горячей воды в Ростове-на-Дону апрель 2019. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда планируются отключения горячей воды в Ростове-на-Дону апрель 2019

Изменить размер текста: A A

Отключение горячей воды апрель 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда. Известно, что плановые отключения планируются уже совсем скоро - 16-18 апреля.

Так, краны опустеют в центре донской столицы. Речь идет о домах и офисах, расположенных в границах: Набережная реки Дон – Сиверса – Пушкинская – проспект Чехова – Текучева – проспект Театральный – проспект Шолохова – 22 и 21 Линии.

Известно, что все это время будут проводиться испытания трубопроводов тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя. А по завершении работ горячее водоснабжение будет подаваться в полном объеме без дополнительного оповещения.

Горожан просят: в случае обнаружения течи, парения, размыва дорожного покрытия или грунта не приближаться к месту дефекта, а немедленно сообщить об этом по телефону круглосуточной диспетчерской службы, указанному ниже.

АЛЛО!

Телефон горячей линии

(863) 234-89-44.

ИСТОЧНИК KP.RU