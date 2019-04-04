"А они все равно лезут!": коммунальщики заблокировали ростовчанам выход на старый причал, намазав ограждение солидолом

СЕГОДНЯ 10:16 2019-04-04T10:21:36+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают видео с левого берега Дона. Там находится известный всем жителям южной столицы старый металлический причал, по которому можно выйти практически на середину реки. Долгие годы, несмотря на ветхость, этот объект был любимым местом для романтических встреч. После строительства Левобережнего парка вход на причал заварили железными балками, но гуляющие стали просто перелазить их. На новом ролике видно, что коммунальщики пошли еще дальше - обмазали парапет причала солидолом. Но горожане умудряются перелезть и через это препятствие.

- Ростовчан не остановишь! - пишет автор видео.

На набережной обмазали солидолом парапет заброшенного причала - 03.04.19.Это Ростов-на-Дону!

В комментариях люди сетуют, что лучше бы это место облагородили и сделали безопасным, чем придумывать различные "ловушки" для гуляющих. Хотя некоторые знатоки вспоминают, что в Ростове уже одобрен свой проект летящего моста, как в московском Зарядье. По идее, этот объект может затмить прелесть старого причала.

ИСТОЧНИК KP.RU