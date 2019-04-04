2019-04-04T10:33:19+03:00
Общество

40 тысяч посетителей в первый день: В Испании прошла образовательная выставка с участием ЮФУ

Экспозиция российского вуза пользуется большой популярностью
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: ЮФУФото: ЮФУ
Изменить размер текста:

В Испании ЮФУ принял участие в Международной образовательной выставке Feria Educativa, AULA 2019. Она стартовала в Мадриде в конце марта. Известно, что только в первый день из пяти ее посетили свыше сорока тысяч (!) человек.

Сообщается, что эта выставка является одной из самых авторитетных и дает прекрасную возможность получить информацию о вузах Испании и других стран, в том числе России.

Свою экспозицию, которая пользовалась большой популярностью у посетителей, там представил и Южный федеральный университет. Как рассказали в вузе, интерес школьников и студентов вызвали не только инженерные и гуманитарные направления, но и возможность изучения русского языка - как на курсах, так и в рамках летних школ с погружением в русскую культуру. К слову, экспозицию донского вуза посетил и замгенерального директора по планированию и инновациям в образовании Министерства образования Испании господин Доминго Родригес Агулейро.

Кстати, специалисты говорят, что эта выставка представляет интерес не только в плане привлечения абитуриентов для обучения, но и предоставляет возможность провести деловые переговоры с потенциальными партнерами, вузами, рекрутинговыми компаниями, образовательными издательствами и так далее. Одна из таких встреч прошла у представителей ЮФУ с руководителем представительства Россотрудничества в Испании Эдуардом Соколовым. На ней был затронут вопрос о перспективах развития сотрудничества между вузом и Российским центром науки и культуры в Мадриде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону разукрасившим фонтан «Львы» вандалам пригрозили тремя годами тюрьмы
ОРВИ идет на спад: В Ростовской области почти десять тысяч заболевших за неделю
Водителей предупредили о разводе на деньги на выезде из Ростова-на-Дону
Отключения света 5 апреля 2019 Ростов-на-Дону: где и когда
"А они все равно лезут!": коммунальщики заблокировали ростовчанам выход на старый причал, намазав ограждение солидолом
Отключение горячей воды апрель 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
В центре Ростова-на-Дону деревья побелили вместе с припаркованными автомобилями
С днем рождения, Юля: Одна из самых красивых спортсменок России празднует 27-летие на пляже в Малибу
Главный архитектор Мартыновского района предстанет перед судом из-за недостроенного дома для сирот
Чиновница из Таганрога попалась на взятке в 250 тысяч рублей
«Barbie girl»: Подписчики восхитились кукольной внешностью «Мисс Интерконтиненталь»
Житель Мясниковского района хотел получить по страховке 600 тысяч рублей за повреждения машины в аварии, которой не было
«Мишка доволен!»: «Глотательница жезла» из Ростова-на-Дону опубликовала обнаженное фото в ванной
«Что-то ты конкретно поправилась»: Звезда Playboy в образе горничной восхитила фанатов
«Все-таки обратилась к стилисту»: Хейтеры похвалили третью жену Тарасова за идеально подобранный образ
«Не женщина - огонь!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала роскошный снимок
«Очень интересная игра света!»: Красавица Виктория Лопырева опубликовала фото в ультракоротких шортиках
В Ростовской области судебный пристав присвоил четверть миллиона рублей должника
В Ростовской области приступили к севу технических и овощных культур
В Ростовской области почти 60 управляющих компаний лишились лицензии
Кто-то подделал пять рублей: в Ростове-на-Дону ищут странного фальшивомонетчика
Житель Красного Сулина в гараже разливал левую водку, приклеивая этикетки известного бренда
Маршрут № 700 «Ростов-на-Дону – аэропорт «Платов»: изменились графики движения автобусов
Новым министром промышленности Ростовской области стал мэр Новошахтинска
Отключение света 4 апреля 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
В Ростовской области на российско-украинской границе задержали два килограмма ювелирных изделий
В центре Ростова-на-Дону вандалы изувечили фонтан «Львы»