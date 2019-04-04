40 тысяч посетителей в первый день: В Испании прошла образовательная выставка с участием ЮФУ

СЕГОДНЯ 10:33 2019-04-04T10:33:19+03:00

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В Испании ЮФУ принял участие в Международной образовательной выставке Feria Educativa, AULA 2019. Она стартовала в Мадриде в конце марта. Известно, что только в первый день из пяти ее посетили свыше сорока тысяч (!) человек.

Сообщается, что эта выставка является одной из самых авторитетных и дает прекрасную возможность получить информацию о вузах Испании и других стран, в том числе России.

Свою экспозицию, которая пользовалась большой популярностью у посетителей, там представил и Южный федеральный университет. Как рассказали в вузе, интерес школьников и студентов вызвали не только инженерные и гуманитарные направления, но и возможность изучения русского языка - как на курсах, так и в рамках летних школ с погружением в русскую культуру. К слову, экспозицию донского вуза посетил и замгенерального директора по планированию и инновациям в образовании Министерства образования Испании господин Доминго Родригес Агулейро.

Кстати, специалисты говорят, что эта выставка представляет интерес не только в плане привлечения абитуриентов для обучения, но и предоставляет возможность провести деловые переговоры с потенциальными партнерами, вузами, рекрутинговыми компаниями, образовательными издательствами и так далее. Одна из таких встреч прошла у представителей ЮФУ с руководителем представительства Россотрудничества в Испании Эдуардом Соколовым. На ней был затронут вопрос о перспективах развития сотрудничества между вузом и Российским центром науки и культуры в Мадриде.

ИСТОЧНИК KP.RU