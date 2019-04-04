Водителей предупредили о разводе на деньги на выезде из Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 10:38 2019-04-04T10:40:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Ростовчанин в социальной сети предупредил водителей о подставе, которую уже несколько недель устраивают предприимчивые мужчина с женщиной на выезде с территории торгового центра "Мега". Раскусив замысел парочки, очередной их "клиент" снял обманщиков на видео и выложил его в социальные сети.

- Этот минивэн стоит почти каждый день на Аксайском проспекте. Просят помощи. Причины разные: то бензин закончился, то сломалась КПП, то еще чего придумают, - рассказал очевидец. - Из-за таких разводил потом никто не хочет останавливаться и помогать тем, кому действительно нужна помощь.

В комментариях несколько ростовчан узнали "героев" в лицо и написали, что эти люди ранее уже просили у них денег на бензин. По легенде, они заглохли по дороге на похороны. Жители южной столицы благодарят автора видео за то, что вывел обманщиков на чистую воду..

ИСТОЧНИК KP.RU