2019-04-04T10:40:03+03:00
Авто

Водителей предупредили о разводе на деньги на выезде из Ростова-на-Дону

Уже множество людей попалось на этот обман
Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из видео @rostov_roads, Instagram.Стоп-кадр из видео @rostov_roads, Instagram.
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Ростовчанин в социальной сети предупредил водителей о подставе, которую уже несколько недель устраивают предприимчивые мужчина с женщиной на выезде с территории торгового центра "Мега". Раскусив замысел парочки, очередной их "клиент" снял обманщиков на видео и выложил его в социальные сети.

- Этот минивэн стоит почти каждый день на Аксайском проспекте. Просят помощи. Причины разные: то бензин закончился, то сломалась КПП, то еще чего придумают, - рассказал очевидец. - Из-за таких разводил потом никто не хочет останавливаться и помогать тем, кому действительно нужна помощь.

В комментариях несколько ростовчан узнали "героев" в лицо и написали, что эти люди ранее уже просили у них денег на бензин. По легенде, они заглохли по дороге на похороны. Жители южной столицы благодарят автора видео за то, что вывел обманщиков на чистую воду..

ИСТОЧНИК KP.RU

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