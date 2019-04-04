2019-04-04T11:09:58+03:00
Общество

ОРВИ идет на спад: В Ростовской области почти десять тысяч заболевших за неделю

Грипп выявляют, но реже
Ольга ГОПАЛО
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Грипп выявляют, но реже.Грипп выявляют, но реже.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Ростовской области волна гриппа и ОРВИ идет на спад. Такие выводы можно сделать, изучив статистику за неделю - ее опубликовали специалисты регионального Управления Роспотребнадзора на своем официальном сайте.

Так, по данным ведомства, диагноз ОРВИ был поставлен за семь дней 9,9 тысяче пациентам. Это на 36,6 процента ниже эпидемического порога. И на три процента меньше, чем неделей ранее.

При этом в донской столице зарегистрировано более 3,2 тысячи случаев заболевания.

Всего же на Дону были зарегистрированы шесть случаев гриппа - типа А(Н1N1)pdm09 и А(Н3N2).

Эпидемиологи просят жителей региона внимательно относиться к своему здоровью: вести здоровый образ жизни, соблюдать респираторный этикет, не заниматься самолечением и обращаться к врачам, при первых симптомах заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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