В Ростове-на-Дону разукрасившим фонтан «Львы» вандалам пригрозили тремя годами тюрьмы

СЕГОДНЯ 11:23 2019-04-04T11:23:00+03:00

Есть и более легкое наказание за порчу скульптуры - штраф до трех миллионов рублей. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

На только что отреставрированной композиции снова появились граффити

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону вандалам, разукрасившим скульптурную композицию «Львы» - она находится в самом центре донской столицы на площади Советов, у здания ростовского Правительства, пригрозили реальным уголовным делом. Причем акт вандализма произошел почти сразу же после того, как коммунальщики отреставрировали и убрали граффити, которыми хулиганы же разрисовали стены фонтана.

- Важно подчеркнуть, поскольку архитектурно-скульптурный комплекс «Львы» представляет собой объект культурного наследия, то его порча влечет за собой уголовную ответственность, - рассказали в мэрии города.

В настоящее время ищут свидетелей преступления, изучают показания камер видеонаблюдения. Чиновники напомнили, что злоумышленникам грозит уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». Санкции данной статьи предусматривают до трех лет лишения свободы или принудительные работы в течение нескольких лет. Но есть и более легкое наказание - штраф до трех миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU