«Ростелеком» в Таганроге представил цифровые сервисы для эффективного бизнеса

СЕГОДНЯ 11:57 2019-04-04T11:57:24+03:00

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«Ростелеком» представил в Таганроге новейшие цифровые сервисы для эффективного бизнеса: видеонаблюдение с функцией видеоаналитики, «Ростелеком-экраны», программы кибербезопасности и другие инструменты для решения производственных задач. На встрече собрались IT-специалисты и руководители крупных компаний города, а также представители администрации, курирующие развитие городской цифровой инфраструктуры.

Команда «Ростелекома» на практике показала возможности новых сервисов. Рекламные «Ростелеком-экраны» узнавали каждого гостя по внешним параметрам. Система определяла пол, возраст и степень заинтересованности человека и адаптировала рекламный контент под целевую аудиторию. Стенд с «умным видеонаблюдением» демонстрировал работу видеоаналитики и возможности ее применения. Гости благодаря услуге «Управляемый Wi-Fi» скачивали приложение «Видеонаблюдение В2В Ростелеком» и подключались к видеокамерам презентационного стенда. Так они могли посмотреть тепловую карту зала, проверить посещаемость определенных зон помещения, определить состав и возраст аудитории и другие важные в работе любого предприятия параметры.

«Ростелеком» предложил таганрогскому бизнесу эффективные инновационные решения. У нас сегодня успешно развивается программа «Комфортная городская среда», в рамках которой мы со специалистами компаниинаполняем камерами и новым оборудованием все общественные территории и повышаем безопасность и качество жизни граждан. Успешный опыт совместной работы по проекту «Безопасный город» дает все основания полагать, что планы будут выполнены качественно и в срок», – обозначил во время встречи Вячеслав Михайлов, заместитель главы администрации г. Таганрога.

Спикеры во время презентации обозначили главные стратегические цели компании сегодня. В качестве партнера государства «Ростелеком» реализует проекты, ориентированные на повышение качества жизни простых граждан через проникновение традиционных цифровых услуг в социальную сферу. На уровне бизнеса – создание цифровой «экосистемы» отношений бизнеса и клиентов, управление «в один клик», адаптивность услуг под конкретный запрос.

Александр Грибков, заместитель директора Ростовского филиала ПАО «Ростелеком», директор по работе с государственным и корпоративным сегментом: «Мы можем выступить настройщиком любой цифровой «экосистемы» для бизнеса. Если раньше, например, для формирования телефонной сети нужно было купить АТС, подобрать компанию-сервис и нанять специалистов для работы на АТС, то сейчас достаточно приобрести услугу «Виртуальная АТС». Ее не надо обслуживать. Просто заказываете у нас этот сервис и оплачиваете абонентскую плату. Сейчас подключение стоит от одного рубля, а ежемесячная оплата – от 500 рублей. Прорыв очевиден. Или, например, нужно вам видеонаблюдение всего на 3 дня. Значит, и оплачивать придется только 3 дня и только нужное вам количество камер и качество картинки. Сервисная модель подразумевает экономию, надежность и возможность задать свои параметры».

Гости активно тестировали на себе услуги и участвовали в обсуждении цифровых возможностей. В частности, представитель Таганрогского металлургического завода подтвердил удобство и надежность работы с «Ростелекомом» как интегратором услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU