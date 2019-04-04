Украинец пытался ввезти в Россию сто килограммов контрабандного металла
В Ростовской области таможенники задержали на российско-украинской границе контрабандный металл. Инцидент произошел на многостороннем пункте пропуска «Гуково». Внимание людей в форме привлек автомобиль марки Nissan Tiida, за рулем которого находился гражданин Украины.
В итоге, в его машине нашли свыше ста килограммов металлического лома. Сделать это удалось благодаря специальному досмотровому комплексу. Металл был в багажном отделении, в дверях, под водительским и пассажирским сидениями, а также на задних сидениях автомобиля. Гражданин незалежной пояснил, что вез его в пункт приема металлолома для продажи. Однако о том, что груз необходимо было задекларировать соответствующим образом, не знал.
Как рассказали в Южном таможенном управлении, в отношении мужчины возбудили административное дело. Ему грозит конфискация имущества и солидный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU