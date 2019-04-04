В Ростовской области на 3,7 года посадили отца, задолжавшего алименты ребенку
В Ростовской области мужчину приговорили к реальному сроку заключения за долг по алиментам. Об этом сообщили в региональном Управлении федеральной службы судебных приставов.
В ведомстве рассказали, что дело было в Белой Калитве. Мужчина около года не платил деньги на содержание своего ребенка. Более того, дончанин нигде официально не работал, а от приставов скрывался. Правда, вышло у него это недолго.
Вначале ему выписали административное наказание: горе-отец должен был определенное время выполнять обязательные работы. Но мужчина решил, что это история не про него и отказался мести улицы.
Тогда в отношении должника возбудили самое настоящее уголовное дело, которое дошло до суда. Теперь ближайшие 3,7 года он проведет в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU