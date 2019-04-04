В Ростовской области сначала года обнаружено три случая бешенства среди животных

СЕГОДНЯ 14:27 2019-04-04T14:27:18+03:00

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В Ростовской области с начала года зарегистрировано три случая бешенства. Об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора. Источником заражения являются инфицированные вирусом бешенства животные: лисы, волки, еноты, собаки, кошки, летучие мыши, грызуны, лошади, мелкий и крупный рогатый скот.

С начала года в донские больницы обратились 1 472 человека, пострадавшие от укусов животных. Из них стали жертвами диких стали десять человек.

Напомним, бешенство это острое вирусное заболевание, протекающее с тяжелым поражением нервной системы и всегда заканчивающееся, без проведения профилактической иммунизации, смертельным исходом. Основной причиной летальных исходов является позднее обращение за помощью.

Наиболее опасными являются: укусы или царапины лица, головы, шеи, кистей, нанесенные домашними животными, а также любые ранения, нанесенные дикими плотоядными животными. А чем раньше пострадавший обратился за помощью, тем выше эффективность прививок.

ИСТОЧНИК KP.RU