«Грудь как у Семенович»: Поклонники обсуждают фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой

СЕГОДНЯ 14:46 2019-04-04T14:46:52+03:00

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На странице уроженки Ростовской области в Инстаграм Татьяны Котовой фурор. «Мисс Россия» опубликовала фото, которое привлекло внимание поклонников. На нем красавица в необычном для себя ракурсе - очках и с глубоким декольте. Причем последнее особенно удивило поклонников.

- Любые достижения и победы нужно начинать с себя. Ранние подъемы, спорт, питание, книги, - так подписала снимок Татьяна. - Когда ты можешь установить в своей жизни такие полезные привычки, следующим этапом можно достичь большие цели. Не нужно ставить сразу сотый левел. Маленькие шаги приводят к большим целям.

kottova Любые достижения и победы нужно начинать с себя.

Поклонники оценили образ мысли модели: «Золотые слова, красотуля», «Спорт должен быть разумным, питание умеренным, книги правильные», «Саморазвитие всегда дает только плюсы».

Но были и те, кто обратил внимание на выдающиеся формы блондинки: «Грудь как у Семенович», «Ты что увеличивала себе грудь? И с глазами что-то не так» и «С этой грудью можно и не умничать».

К слову, под снимком уже больше 24 тысячи лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU