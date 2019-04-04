2019-04-04T14:46:52+03:00
Общество

«Грудь как у Семенович»: Поклонники обсуждают фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой

Под снимком больше 24 тысячи лайков
ГОШЕВ Игорь
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Под снимком больше 24 тысячи лайков. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Под снимком больше 24 тысячи лайков. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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На странице уроженки Ростовской области в Инстаграм Татьяны Котовой фурор. «Мисс Россия» опубликовала фото, которое привлекло внимание поклонников. На нем красавица в необычном для себя ракурсе - очках и с глубоким декольте. Причем последнее особенно удивило поклонников.

- Любые достижения и победы нужно начинать с себя. Ранние подъемы, спорт, питание, книги, - так подписала снимок Татьяна. - Когда ты можешь установить в своей жизни такие полезные привычки, следующим этапом можно достичь большие цели. Не нужно ставить сразу сотый левел. Маленькие шаги приводят к большим целям.

kottovakottova
Любые достижения и победы нужно начинать с себя.
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Поклонники оценили образ мысли модели: «Золотые слова, красотуля», «Спорт должен быть разумным, питание умеренным, книги правильные», «Саморазвитие всегда дает только плюсы».

Но были и те, кто обратил внимание на выдающиеся формы блондинки: «Грудь как у Семенович», «Ты что увеличивала себе грудь? И с глазами что-то не так» и «С этой грудью можно и не умничать».

К слову, под снимком уже больше 24 тысячи лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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