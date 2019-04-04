«Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала фото без косметики
«Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала фото без косметики. Мать троих детей предстала в таком виде перед своими подписчиками в Инстаграм и рассказала, как заботиться о своих волосах.
Красавица поделилась, что у нее начались проблемы с волосами, «ломаются прям с середины». После этого отправилась в салон, где ей сделали бесцветное тонирование для плотности и блеска, подстригли концы и придали форму прическе, высушили с феном волосы.
Подписчики дали звезде и несколько советов от себя. В частности, одна из Интернет-поклонниц написала:
- Можно сдать анализ на содержание железа и витамина Д. Но практика показывает недостаток у 90 процентов людей. Поэтому витамин Д, железо и Омега3 пить почти постоянно. Изменения заметите через неделю.
Но были и те, кто обратил внимание на естественную красоту модели: «Красота, очень классно». Под фото Полины уже несколько тысяч лайков.
ИСТОЧНИК KP.RU