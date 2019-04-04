2019-04-04T15:00:36+03:00
Общество

«Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала фото без косметики

Поклонники оценили смелость красавицы
ГОШЕВ Игорь
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Поклонники оценили смелость красавицы. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.Поклонники оценили смелость красавицы. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.
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«Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала фото без косметики. Мать троих детей предстала в таком виде перед своими подписчиками в Инстаграм и рассказала, как заботиться о своих волосах.

Красавица поделилась, что у нее начались проблемы с волосами, «ломаются прям с середины». После этого отправилась в салон, где ей сделали бесцветное тонирование для плотности и блеска, подстригли концы и придали форму прическе, высушили с феном волосы.

polinadibrovapolinadibrova
Девочки делюсь с вами своим открытием
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Подписчики дали звезде и несколько советов от себя. В частности, одна из Интернет-поклонниц написала:

- Можно сдать анализ на содержание железа и витамина Д. Но практика показывает недостаток у 90 процентов людей. Поэтому витамин Д, железо и Омега3 пить почти постоянно. Изменения заметите через неделю.

Но были и те, кто обратил внимание на естественную красоту модели: «Красота, очень классно». Под фото Полины уже несколько тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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